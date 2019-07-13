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Преступления Происшествия

Жителя Сергиевского района осудили на три года за три кг марихуаны

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Cергиевском районе вступил в силу приговор в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В марте этого года оперативники установили, что житель района хранил в своем доме наркотические средства. Во время обыска в доме подозреваемого при понятых полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения в виде сухих измельченных листьев, стеблей и зерен серо-коричневого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу. Эксперты установили, что изъятое растительное вещество — каннабис (марихуана) общей массой 3410,00 гр.

Мужчина был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств....".

Свою вину обвиняемый признал полностью, на протяжении всего расследования сотрудничал со следственным отделением О МВД.

Сергиевским районным судом злоумышленник был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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