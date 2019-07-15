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Общество

Тольяттинцы собрали тонны гуманитарной помощи для Иркутской области

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские волонтеры собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения.

Узнав о трагедии, тольяттинец Артур Липатов создал в одной из соцсетей группу, где любой желающий может предложить свою помощь. Тольяттинцы привозили вещи в клуб "Моржи", который был объявлен точкой сбора.

Организаторы акцентировали внимание на самом необходимом: постельном белье, одежде, чистящих средствах, предметах личной гигиены и первой необходимости, продуктах длительного хранения (консервы, крупы, кофе, чай).

Волонтёры сообщают, что к сбору подключились местные заводы, фабрики и неравнодушные люди: ООО "Тольяттисоль" пожертвовали 5 тонн соли, тольяттинский завод "Флора" предоставил 600 кусков мыла, благотворительный фонд из Самары — 2 тонны одежды и обуви.

"Сбор планировался до 15 июля, но помощь поступает до сих пор. Всего на данный момент собрано больше 10 тонн груза", - сообщает Александр Самарин, координатор сбора провизии в Тольятти.

Доставить груз в Иркутск планируется 15–16 июля. Сейчас ожидается ответ по поводу точной даты перелёта.

Кроме того, команда волонтеров запустила криптовалюту под названием "SOS-токен", благодаря которой люди из любой точки мира могут оказать помощь и проследить куда будут доставлены средства.

 

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