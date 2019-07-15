Сотрудники кооператива "Фабрика продуктов ВС" уверены, что крах выгоден бывшим боссам

В понедельник, 15 июля, в Самаре у офиса производственного кооператива "Фабрика продуктов ВС" на ул. Советской Армии, 201 собрались бывшие вкладчики и руководство филиала. Люди сразу обступили руководителя клиентского отделения в Самаре Елену Баннову, всех волновал один вопрос: "Где деньги?"

Напомним, правоохранители нашли в деятельности кооператива признаки финансовой пирамиды, возбуждено соответствующее уголовное дело, руководитель компании Галина Федотова решением суда отправлена под домашний арест.

Офис кооператива на ул. Советской Армии считался головным для Самары, последние несколько лет именно Баннова, по словам вкладчиков, руководила этим отделением. На встрече она раз за разом просила всех успокоиться.

"У меня и моих родственников так же, как и у вас, вложены деньги в кооператив. Представляете, каково мне? — взывала Елена Баннова к собравшимся. — Все было хорошо, мы до последнего момента были уверены, что все исправится, и раньше бывали такие ситуации, но из них мы выходили достойно. Мы никак не поймем, как это все могло произойти, денег было предостаточно. Думаю, все это создалось искусственно, вероятно, кому-то это выгодно. Может быть, были какие-то внутренние разборки, про которые мы не знали, может быть, кто-то из бывших сотрудников".

Кое-кто из собравшихся заявлял, что за всем этим стоит Владимир Косягин: якобы он был инициатором ликвидации предыдущего кооператива, вот и к нынешнему краху мог руку приложить (по словам вкладчиков, сначала кооператив назывался "Народной сберегательной кассой", потом несколько раз менял название, пока не стал производственным кооперативом "Фабрика продуктов Вкусно-сытно".

Согласно данным открытых источников, Владимир Косягин в разное время руководил несколькими кооперативами и принимал участие в ликвидации некоторых из них. Однако каких-либо доказательств того, что Косягин с 2018 г. принимал участие в деятельности "Фабрика продуктов ВС", кроме голословных обвинений, ни у кого пока нет.

Уже сейчас среди потерпевших "Фабрики продуктов" наметился раскол: Баннова и ее сторонники просят народ не паниковать и собирают данные тех, кто "за" дальнейшую работу кооператива. Вторая часть клиентов считает, что нужно кооператив закрывать, руководство привлекать к ответственности, причем не только Федотову, но и саму Баннову — многие не верят, что она не знала, что к чему. Единственное, на чем сходятся обе "половинки" — это желание вернуть деньги.

Между тем, именно этот пункт и является самым сомнительным. "Заявление в полицию нужно писать обязательно, но, судя от открытым источникам, у компании этой по сути никакого имущества нет. Более того, есть сомнения в том, что кооператив в принципе что-либо производил, — объяснил юрист Дмитрий Иванов. — Поэтому процесс взыскания ущерба с компании вызывает множество вопросов".

Проблемы у потерпевших могут возникнуть, в том числе и благодаря неторопливости правоохранительных органов. "К нам потерпевшие обратились примерно месяц назад, они рассказали, что прошел месяц после того, как они написали заявления в полицию, но их так и не вызывали. После этого нам удалось выйти не телевизионщиков и вместе мы 1 июля поехали "штурмовать" цеха, где якобы производили колбасы, картон и целофаны. Внутри мы обнаружили пустые помещения, абсолютно чистое оборудование и пустые холодильники, рассказала руководитель общественной организации "Крепость" Елена Машкова. — В головной офис, где хранилась вся документация, полиция приехала лишь через полтора часа после нашего звонка. Когда опечатывали склады, прокуратура говорила о том, что наложен арест на 40 млн рублей на счетах кооператива. А в полиции через некоторое время заявили, что все счета пустые. Мы в недоумении: кому верить?"

Чтобы получить ответы из первых уст, инициативная группа записалась на прием к руководству полиции. Волга Ньюс продолжает следить за развитием событий.