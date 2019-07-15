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Преступления Происшествия

Полицейского из Безенчукского района подозревают в фальсификации уголовного дела о наркотиках

БЕЗЕНЧУК. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе полицейского подозревают в фальсификации уголовного дела о наркотиках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура проверяла материалы уголовного дела 30-летней местной жительницы. Ее заподозрили в хранении наркотиков в крупном размере. Надзорное ведомство выяснило, что оперуполномоченный ОМВД России по Безенчукскому району сфальсифицировал материалы оперативно-розыскных мероприятий, послуживших основанием для привлечения к уголовной ответственности.

После прокурорской проверки Безенчукский межрайонный следственный отдел областного СУ СК РФ возбудил в отношении полицейского уголовное дело по ч. 4 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности"). В этот же день его задержали как подозреваемого. 10 июля Безенчукский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

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