Проект "ЭкоВоза" "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" получил признание на федеральном уровне

Областной проект "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор", который несколько лет реализует ГК "ЭкоВоз" на территории Самарского региона, признали лучшим образовательным проектом в сфере экологии по итогам конкурса "Надежный партнер — Экология". Его цель — выявить наиболее успешные и эффективные природоохранные региональные практики и проекты для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.

Проект "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" для членов конкурсной комиссии презентовала директор по социальным вопросам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова. Она рассказала, как уже несколько лет под эгидой компании проводится масштабная образовательная работа — школьников приучают к раздельному сбору мусора, используя интересный для них инструментарий. Так, совместно с образовательными учреждениями организуются соревнования между школами по сбору пластика, конкурс экологических просветительских роликов, дети сочиняют "экологические сказки", проводятся интерактивные выставки, уроки. А около года назад частью проекта стал современный экологический спектакль театра "Дилижанс", постановкой которого занялся профессиональный режиссер Виктор Мартынов. Он взялся за эту работу, вдохновившись работами школьников.

От теории — к практике: "ЭкоВоз" не только вовлекает школьников в теоретические уроки и игры, но и показывает на практике, что может получиться из переработанного сырья. Регулярные экскурсии школьников на мусороперерабатывающий завод "Повтор" отлично закрепляют полученные знания.

В Совете Федераций высоко оценили социальный проект "ЭкоВоза". По мнению сенаторов, проект может быть использован при реализации национального проекта "Экология".

Напомним также, что ранее проект "Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор" поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. До конца года к проекту присоединятся новые образовательные учреждения нашего региона.