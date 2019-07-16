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Суды Происшествия

В Самаре осуждены обвиняемые в изготовлении взрывного устройства для подрыва автомобиля

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Красноглинского районного суда в отношении 38-летнего уроженца Оренбургской области Александра Мшенского, признанного виновным в незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств (ч.1 ст. 222.1, ч.1 ст. 223.1) и покушение на уничтожение чужого имущества путем взрыва (ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 167 УК РФ), и его 47-летнего земляка Алексанра Ачкасова, обвиненного в пособничестве в изготовлении взрывных устройств (ч.5 ст. 33 и ч.1 ст. 223.1 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Мшенский и Ачкасов были задержаны в сентябре 2018 г. в Самаре их сотрудниками совместно с полицейскими во время оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Они подозревались в причастности к незаконному изготовлению и закладке 11 сентября 2018 г. в Самаре самодельного зажигательного устройства под автомобиль жителя региона по заказу третьих лиц.

На основании переданных из ФСБ материалов, сотрудниками У МВД России по г. Самаре в отношении Мшенского А.В. и Ачкасова А.А. были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 222.1, ч.1 ст. 223.1, ч.2 ст. 167 УК РФ.

7 июня 2019 г. решением Красноглинского районного суда Мшенский был приговорен по совокупности преступлений к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. А Ачкасову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

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