Женщина, работавшая почтальоном, заплатит штраф за потраченные пенсии

В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело 43-летней местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Женщина работала почтальоном и в июне 2018 г. получила свыше 93 тыс. руб. для выдачи пенсий и пособий, но потратила их.

Она признала вину и возместила ущерб.

В итоге мировой суд прекратил уголовное дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера — судебного штрафа 7 тыс. руб. в доход государства. Постановление суда не вступило в законную силу.