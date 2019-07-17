16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранец приговорен к колонии за смертельное ДТП в 2016 году Адвокат Андрей Карномазов: "Без шанса быть оправданным правосудия не бывает" Свидетель по делу гендиректора "Авиакора": комиссия Минобороны не выявила растрату Адвокаты пенсионерки, пытавшейся вернуть квартиру, добиваются возвращения дела в первую инстанцию В Самаре осуждены обвиняемые в изготовлении взрывного устройства для подрыва автомобиля

Суды Происшествия

Сызранец приговорен к колонии за смертельное ДТП в 2016 году

УЛЬЯНОВСК. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати

Житель Сызрани приговорен к колонии-поселении за ДТП, в котором погибла его пассажирка, сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

 

По версии следствия, 24 февраля 2016 г. мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Lancer. На трассе "Москва - Челябинск", он потерял контроль над ситуацией. Допустив столкновение транспортного средства с полуприцепом двигавшегося впереди автопоезда с тягачом, водитель легковушки не смог избежать выезда на полосу встречного движения, где в его машину врезался грузовик Volvo FM 4Х2.

В результате ДТП пассажирке иномарки были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

На основании представленных Прокуратурой Николаевского района Ульяновской области доказательств мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), и приговорен к 1 году 3 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 10 месяцев.

В возмещение морального вреда с осужденного в пользу родной сестры погибшей определено взыскать 598 тыс. рублей. Данный приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4