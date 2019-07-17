Причины массовой гибели рыбы около Климовки установит Росрыболовство

Изучением причин массового выброса мертвой рыбы на берег Волги в Шигонском районе займутся специалисты Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Об этом в твиттере сообщило министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. По данным министерства специалисты Росрыболовства уже изучают ситуацию с выездом на место.

Напомним, 15 июля стало известно, что около села Климовка в Волге погибли сотни рыб. Очевидец поделился в социальных сетях видео, на котором запечатлено происшествие.

Обсуждение ситуации пользователями в сети не утихает до сих пор, основным фактором мора рыбы они считают химический сброс в воду.