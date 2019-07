Как легко вернуть сотрудников к работе после отпуска

HR-специалисты знают, что период после отпуска зачастую сопровождается высоким уровнем стресса, раздражения, усталости, а иногда настоящей послеотпускной депрессией. Именно в момент возвращения с отдыха многие сотрудники задумываются о том, что их не устраивает на текущем месте работы, начинают новые проекты или уходят искать себя.

Не стоит забывать, что личность руководителя – один из главных нематериальных мотиваторов, поэтому облегчить своим подчиненным возвращение на работу в силах любого начальника. Наталья Челомбиева, консультант практики Financial Institutions компании Hays, дает практические советы, как лучше всего помочь сотрудникам вернуться из отпуска и начать эффективно работать.

Совет 1. Отпустите его в Гималаи!

Научитесь давать работникам полноценный отпуск и не дергать их по мелочам в мессенджерах или по телефону. Заранее продумайте, кто кого будет замещать, чтобы сотрудники спокойно передали друг другу дела: можно составить детализированный back-up list, чтобы у замещающих коллег не появилось лишних вопросов во время отпуска специалиста. Также обязательно предупредите клиентов и партнеров. Отключение от рабочих дел должно быть максимальным, иначе у отпускника складывается впечатление, что никакого отпуска и не было, а он работал удаленно. Такой вид отдыха может вызвать еще больший стресс, чем его отсутствие.

Совет 2. Поговори и ты со мной

Для человека, вчера вернувшегося из отпуска, большим стрессом становится такой выход на работу, когда он попадает буквально с корабля на бал. Поэтому дайте сотруднику мысленно войти в рабочий процесс, спросите, как он провел отпуск, хорошо ли отдохнул, и уже потом переключайте его на рабочие вопросы и постепенно вводите в курс дела.

Помогите составить расписание на ближайшие дни, выделите приоритетные дела, на которые вы хотите обратить его внимание. Обязательно озвучьте свои ожидания и планы на ближайшее время, а также обозначьте перспективы – с понятным будущим всегда легче выполнять ежедневную работу и искать мотивацию внутри себя.

Совет 3. График, у меня есть график

Если есть такая возможность, не перегружайте работников в первые дни после отпуска и наращивайте темп постепенно в течение недели. Выстроив приоритетность задач, контролируйте их своевременное выполнение, но не торопите и не дергайте. Дайте выполнить задачи в разумно установленные сроки и попросите отчитаться о достижении поставленной цели. Проследите, чтобы сотрудники по возможности не оставались на работе до самой ночи, ведь такие переработки сразу сведут весь отпускной эффект на нет.

Совет 4. Little party never killed nobody

Устройте небольшой корпоратив, ужин или чаепитие после работы, как только все ваши сотрудники вернутся из летних отпусков. Показывайте фотографии, делитесь впечатлениями в нерабочей обстановке. Это позволит обменяться положительными эмоциями, настроит всех на позитивный лад и поднимет командный дух. Если этим не займется руководитель, вполне возможно, что коллеги сами организуются для такой встречи. Лучше же, когда сотрудники видят, что начальник искренне интересуется жизнью каждого члена команды.

Совет 5. На недельку до второго

Внимательно следите за тем, чтобы все сотрудники уходили в отпуск вовремя. Иногда человеку кажется, что отпуск ему совершенно не нужен, что он справится без него или спокойно отложит на полгода. Единственное, что может служить оправданием для переноса отдыха, – настоящий аврал или срочнейший проект. Даже при этом отпуск стоит отложить максимум на месяц и никак не отменять вовсе. Аврал не может длиться вечно, иначе все ваши сотрудники профессионально выгорят, так и не отдохнув, что сулит вам потерю ценных кадров. А ведь это точно никому не нужно, правда?!