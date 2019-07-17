Слишком квалифицированный: почему самым лучшим так трудно найти работу

Парадокс: работодатели жалуются на недостаток сильных профессионалов, готовы хантить их у конкурентов, но в то же время суперпрофессионалам, если они оказались в "свободном полете", трудно найти достойную работу. Почему?

Работодатели и рекрутеры называют специалистов слишком высокой квалификации "оверквалифайдами" (от английского слова overqualified — сверхквалифицированный). Это профессионалы, чьи компетенция и опыт шире, чем нужны для конкретной вакансии. И дело тут совсем не в возрастной дискриминации соискателей старше 45 — сверхквалифицированным можно быть и в 30 лет, и даже раньше.

Сверхквалифицированными считаются как руководители разного уровня, так и специалисты неруководящих должностей, ставшие очень глубокими экспертами или просто экспертами с именем в своей сфере. Главный признак — для них не находится вакансий с достойным уровнем как зарплаты, так и функционала. Не имея других вариантов, они откликаются на вакансии более низкого уровня — и получают отказ.

Почему они не могут найти достойную работу

Даже очень квалифицированные специалисты не застрахованы от риска остаться без работы не по своей воле. Например, в результате массовых кризисных сокращений или из-за корпоративного конфликта в компании.

Добровольно такое тоже случается нередко — из-за переезда в другой регион или в результате неудачного трудоустройства, когда на новом месте не понравилось, но и назад пути уже нет. Бывает, из-за профессионального выгорания человек увольняется "в никуда", чтобы несколько месяцев просто отдохнуть. Иногда люди уходят, потому что на прежнем месте переросли свой функционал, чувствуют себя недооцененными, и им кажется, что они легко найдут более подходящую работу. Но в реальности оказывается, что не только более достойную, а даже работу, хотя бы равную уровню предыдущей, найти не так-то просто.

Как легко вернуть сотрудников к работе после отпуска HR-специалисты знают, что период после отпуска зачастую сопровождается высоким уровнем стресса, раздражения, усталости, а иногда настоящей послеотпускной депрессией. Именно в момент возвращения с отдыха многие сотрудники задумываются о том, что их не устраивает на текущем месте работы, начинают новые проекты или уходят искать себя.

В кризисных экономических условиях так бывает из-за того, что без работы остается много хороших профессионалов, а вакансий соответствующего уровня почти не появляется — образуется слишком высокая конкуренция между в равной степени сильными специалистами. В стабильный экономический период сложности с поиском работы могут быть обусловлены, например, тем, что сфера деятельности профессионала очень узкая, все "звездные" должности заняты, а новых почти не появляется, и компании предпочитают их закрывать из своего кадрового резерва, а не со стороны.

Отчаявшись, человек снижает планку ожиданий, но и это не помогает. Если сильный профессионал откликается на вакансию, которую он по своему опыту явно перерос, это обязательно насторожит потенциального работодателя. Причин тому несколько.

"Вы найдете место получше и быстро уволитесь"

Это первая и самая очевидная причина для отказа. Человек, вынужденный снизить планку в должности, зарплате, уровне рабочих задач, не будет доволен своим положением. "Работа у нас — просто перевалочный пункт для него, он будет в постоянном поиске, пока не найдет что-то действительно достойное", — думают в таком случае потенциальные работодатели. И не ошибаются, за исключением случаев классического дауншифтинга, когда человек настолько устал от профессиональных вызовов и высокой ответственности, что искренне мечтает пару лет отдохнуть в рутине простых задач.

Брать человека, который может уволиться в любой момент, работодателю невыгодно. Если новичок не отработает и года, компания понесет двойные расходы на подбор и адаптацию нового сотрудника.

Профессионал со сверхвысокой квалификацией пугает нанимателей еще и потому, что вслед за ним могут уйти клиенты, с которыми он успел поработать, объясняет консультант "Премии HR-бренд" Елена Лондарь: "Если у сотрудника не будет мотивации, то он быстро уйдет. А может еще увести ключевых клиентов. Это риск, на который работодатель идти не готов".

"Вам будет у нас скучно, а нам с вами — сложно"

Работодатель опасается, что менее интересные или не особенно разнообразные функции быстро демотивируют специалиста, привыкшего к задачам более высокого уровня. Заскучавший сотрудник не будет работать эффективно, бизнес может понести потери.

"Все мечтают о вовлеченных сотрудниках с горящими глазами. Работодатели не хотят рисковать и брать излишне квалифицированного специалиста. Либо он нарушит климат в коллективе, либо будет сложно управляемым — начнет саботировать какие-то процессы, спорить с начальством", — говорит Елена Лондарь.

Если остальная часть коллектива начнет поддаваться упадническим настроениям, то придется решать сразу несколько проблем — договариваться с новым сотрудником или искать ему замену и восстанавливать рабочую атмосферу в команде. Для нанимателя это лишние риски и дополнительные расходы.

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Слишком квалифицированный сотрудник опасен и тогда, когда он, наоборот, искренне вовлекается в новую работу. Его квалификация позволяет замечать ошибки руководства, которые не видят остальные. Руководители опасаются критики — это создает угрозу их авторитету. И видят риск, что "слишком умный" и "звездный" подчиненный может их "подсидеть".

Так бывает, если обстановка в коллективе изначально была нездоровой из-за особенностей характера руководителя. Зная об этом, рекрутер откажет кандидату, чтобы застраховать компанию от внутренних конфликтов. Уверенный в себе и зрелый руководитель, наоборот, будет рад очень опытному подчиненному и найдет поле для применения его навыков.

"Вы не соискатель, а шпион"

Конкурентная разведка — нередкое явление на рынке. "Разведчика", который устраивается на работу ради коммерческих секретов и клиентской базы, не смущает, что позиция ему "тесновата". Он согласен на любую, лишь бы получить доступ к данным. Даже если его не возьмут, часть ценной информации можно получить на собеседовании, когда работодатель рассказывает об условиях и процессах в компании. "Разведчик" идет к конкурентам на неподходящую ему по уровню вакансию, чтобы узнать о задачах, стратегии, целях и зарплатах.

Обнаружив среди откликов на вакансию резюме специалиста, чья квалификация явно выше, чем требуется для открытой позиции, рекрутер захочет понять, в чем интерес такого соискателя. Если вакансия не предполагает достойного для него уровня дохода или уникальных амбициозных проектов, то может возникнуть подозрение в недобросовестных целях.

"Мотивов не так уж много: деньги, интересная работа, сложные проекты, чтобы завтра стоить дороже, и хороший коллектив. Если сверхквалифицированный человек приходит на собеседование, то что-то из этого списка должно им двигать. Когда базовые материальные потребности удовлетворены, разница в 10–15 тысяч уже не играет роли. Такой специалист будет искать интересные проекты или задачи с вызовом для себя", — говорит Елена Лондарь.

Что делать

Ситуация с наймом сверхквалифицированных специалистов сложна для обеих сторон. Наниматель не хочет рисковать, а соискатель теряет всякую мотивацию, получая отказ за отказом. Если вы оказались в подобном положении, есть несколько путей выхода.

1. Претендовать на позицию руководителя. Если у вас была не управленческая, а экспертная должность и вы не можете найти экспертную вакансию того же уровня, попробуйте претендовать в той же профессиональной сфере на позицию руководителя. Возможно, для этого у вас еще не хватает каких-то компетенций и их придется развивать. Но сверхквалификация на предыдущем уровне придаст вам веса в глазах потенциального работодателя. Правда, стоит учитывать, что конкуренция за руководящие позиции одна из самых высоких, по данным hh.ru (в среднем — 10 резюме на одну вакансию). То есть поиск работы в этом направлении простым тоже не будет.

2. Расширить квалификацию. Если вы не можете найти работу в привычной узкопрофессиональной среде, постарайтесь освоить смежные участки, чтобы расширить поле деятельности. Возможно, для этого придется сначала чему-то дополнительно подучиться. В случае перехода в смежную сферу ваша готовность снизить планку по должности и зарплате не будет выглядеть в глазах потенциальных работодателей подозрительно: ведь вы фактически начинаете новый карьерный путь, пусть и не с нуля, а с хорошей базой. Расширение квалификации возможно за счет освоения смежной профессии (были журналистом — стали PR-менеджером), новых инструментов в прежней профессии (были офлайн-маркетологом — стали интернет-маркетологом) либо за счет смены сферы деятельности при сохранении профессии (всегда работали маркетологом в FMCG-компаниях, но переключились на В2В-маркетинг).

3. Поменять вектор карьеры. Многие офисные профессии предполагают два разных варианта работы: в качестве "инхауса" (когда вы обслуживаете бизнес только своего работодателя) или внешнего консультанта (когда вы ведете длительные или разовые проекты сразу нескольких клиентов, не являясь их работником). У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Зачастую тому, кто привык к работе в качестве "инхауса", некомфортно в консалтинге. А тому, кто привык к консалтингу, может быть скучновато в роли "инхауса". Но бывают и исключения — в любом случае стоит попробовать сменить вектор, если в рамках привычного формата работы подходящих предложений все равно нет.

4. Преподавать или стать коучем. Глубокие экспертные знания можно использовать для преподавания или для консультирования начинающих коллег. Преподавание можно рассмотреть как самостоятельный вид деятельности или как дополнительный, даже превратить в собственный бизнес. Если у вас богатый управленческий опыт, можно рассмотреть вариант карьеры коуча, но для этого стоит дополнительно отучиться. В любом случае вам понадобиться расширить круг людей, которые знают вас как блестящего профессионала.

5. Переквалифицироваться. Может быть, вы давно разочаровались в своей профессии и ее смежных направлениях? Если профессия и ваш опыт в ней оказались невостребованными, возможно, стоит всерьез подумать над идеей поменять ее. Если вы и так знаете, куда стремитесь, пора предпринимать конкретные шаги. А если вопрос "Чем я могу успешно заняться?" пока без ответа, можно поискать ответ с помощью серьезной профориентации.