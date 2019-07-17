Самарец заплатит штраф за фиктивное трудоустройство двух человек в ДК "Волжанин"

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело 60-летнего мужчины, работавшего директором Дома культуры "Волжанин". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчину обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения. Как установил суд, директор муниципального учреждения 7 ноября 2017 г. фиктивно трудоустроил двух человек на должности программиста и менеджера. Фактически они не выполняли обязанности, но получили за месяц свыше 37 тыс. рублей. Эту зарплату забирал директор.

На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили штраф 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.