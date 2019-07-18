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Экология Общество

Самара заняла 12 строчку рейтинга по загрязнению воздуха диоксидом азота

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Greenpeace выпустил рейтинг российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота, в котором Самара заняла 12 строчку.

Верхние строчки рейтинга заняли Москва (0,78) и Санкт-Петербург (0,38), где загрязнение обусловлено транспортом. 

Показатель средней концентрации NO2 за год  Самары - 0,18. Всего в рейтинге участвовали 15 городов.  

Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, "Евро-3" и ниже). 

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