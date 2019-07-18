АвтоВАЗ уходит в трехнедельный отпуск

АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа, сообщает компания. "Отдыхать" будет и автозавод "Lada Ижевск".

"В период отпуска на предприятиях группы будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников", - указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.