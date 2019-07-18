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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ уходит в трехнедельный отпуск

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа, сообщает компания. "Отдыхать" будет и автозавод "Lada Ижевск".

"В период отпуска на предприятиях группы будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников", - указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.

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