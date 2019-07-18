АО "Транснефть - Дружба" выпустило молодь стерляди в реку Самару на территории Железнодорожного района возле Южного моста.

Искусственное восполнение водных биологических ресурсов является обязательным экологическим мероприятием в рамках проведения работ по реконструкции участков магистральных нефтепроводов Куйбышев — Унеча — Мозырь-1 и Куйбышев — Унеча-2.

Выпуск мальков проведен АО "Транснефть - Дружба" совместно с ООО "Транснефть - ТСД". Удовлетворительное состояние биоресурсов подтверждено специалистами Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства).

Бассейн реки пополнили более 109 тысяч мальков осетровых средним весом по 1,5 -2 грамма.

В текущем году АО "Транснефть - Дружба" планирует выпустить в водоемы, расположенные в зоне ответственности предприятия, еще порядка 79 тысяч мальков стерляди, толстолобика и сазана.