16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара заняла 12 строчку рейтинга по загрязнению воздуха диоксидом азота Причины массовой гибели рыбы около Климовки установит Росрыболовство В Шигонском районе на Волге погибла рыба Тольяттинских строителей заставили убрать за собой мусор СамГТУ разработает проект рекультивации земель в Рождествено

Экология Общество

АО "Транснефть - Дружба" выпустило мальков стерляди в реку Самару

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

АО "Транснефть - Дружба" выпустило молодь стерляди в реку Самару на территории Железнодорожного района возле Южного моста.

Искусственное восполнение водных биологических ресурсов является обязательным экологическим мероприятием в рамках проведения работ по реконструкции участков магистральных нефтепроводов Куйбышев — Унеча — Мозырь-1 и Куйбышев — Унеча-2.

Выпуск мальков проведен АО "Транснефть - Дружба" совместно с ООО "Транснефть - ТСД". Удовлетворительное состояние биоресурсов подтверждено специалистами Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства).

Бассейн реки пополнили более 109 тысяч мальков осетровых средним весом по 1,5 -2 грамма.

В текущем году АО "Транснефть - Дружба" планирует выпустить в водоемы, расположенные в зоне ответственности предприятия, еще порядка 79 тысяч мальков стерляди, толстолобика и сазана.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4