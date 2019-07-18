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Экология Общество

Прокуратура нашла в Октябрьске 46 незаконных свалок

ОКТЯБРЬСК. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Октябрьска обнаружила на территории города 46 площадок для сбора мусора, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщает надзорное ведомство.

Эти площадки не были включены в территориальною схему обращения с отходами. Вместо контейнеров там находились железобетонные кольца, расположенные не на твердом водонепроницаемом покрытии, не ограниченные бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками). Вокруг площадок отсутствовало ограждение. Также вокруг бетонных колец были разбросаны оконные рамы, фрагменты стекла, крупные ветки деревьев и другой строительный и хозяйственный мусор.

В связи с этим в адрес главы города внесли представление об устранении нарушений.

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