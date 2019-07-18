Мошенник провел "обыск" в доме пенсионера и забрал телевизор

Вступил в силу приговор Исаклинского районного суда, вынесенный жителю Челно-Вершинского района В. Григорьеву. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Как установило следствие и суд, однажды вечером Григорьев надел форму сотрудника внутренних войск, принадлежавшую его родственнику, взял в сообщники несовершеннолетнего знакомого и отправился в дом к пенсионеру. Он представился пожилому хозяину жилплощади сотрудником уголовного розыска и сказал, что на пенсионера поступило заявление о преступлении и сейчас будет проведен обыск.

Во время "обыска" Григорьев с сообщником осмотрели жилище, перерыли постельные принадлежности, но ничего ценного не нашли. В итоге мошенник сказал, что поскольку ничего запрещенного не обнаружено, но есть заявление, пенсионер должен заплатить штраф. Денег у пожилого мужчины не было, и визитеры "согласились" в качестве компенсации забрать телевизор стоимостью более 10 тыс. рублей. С согласия владельца жилья злоумышленники унесли технику домой к Григорьеву.

Чтобы скрыть преступление, мошенник попросил несовершеннолетнего сообщника написать расписку о покупке телевизора.

На следующее утро к пенсионеру пришли родственники. Услышав об обыске и изъятии телевизора, они обратились в полицию. Вскоре Григорьева задержали. У него изъяли телевизор, форму сотрудника внутренних войск, а также возбудили уголовное дело.

Несовершеннолетнего сообщника к ответственности не привлекали, так как уголовное дело в отношении него прекращено по примирению сторон. Григорьева суд приговорил к трем года лишения свободы условно.