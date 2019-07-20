В Самарской области представят епископа новой Тольяттинской епархии

В воскресенье, 21 июля, Тольятти встретит первого архиерея Тольяттинского и Жигулевского, епископа Нестора. Об этом сообщает КП-Самара со ссылкой на Самарскую митрополию

Встреча предстоятеля состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тольятти в 09:00. Верующим Нестора представит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, который возглавит в этот день божественную литургию.

Напомним, новая епархия в составе Самарской митрополии была выделена в июле. Это решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ.