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В Самарской области представят епископа новой Тольяттинской епархии

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 21 июля, Тольятти встретит первого архиерея Тольяттинского и Жигулевского, епископа Нестора. Об этом сообщает КП-Самара со ссылкой на Самарскую митрополию

Встреча предстоятеля состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тольятти в 09:00. Верующим Нестора представит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, который возглавит в этот день божественную литургию.

Напомним, новая епархия в составе Самарской митрополии была выделена в июле. Это решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ.

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