Стартовали продажи Lada XRay Cross c вариатором

АвтоВАЗ начал продажи LADA XRay Cross AT с вариатором Jatco JF015E и 1,8-литровым двигателем Renault H4Mk, пишет avtonovostidnya.ru.

Новинка предлагается в четырех комплектациях по цене от 841,9 тыс. до 966,9 тыс. рублей. Первые "товарные" машины уже доступны у дилеров Lada.

Новая версия хэтчбека получила четыре уровня оснащения: Classic-Optima, Comfort, Luxe, и Luxe-Prestige.

В паре с вариатором Jatco предусмотрен 1,6-литровый двигатель Renault H4Mk мощностью 114 л. с. с цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком. На фоне "вазовского" мотора его выделяют жесткость конструкции, повышенный виброакустический комфорт, малый вес, экономичность и достаточный крутящий момент.

Бесступенчатая трансмиссия JF015E, которая, как и мотор H4Mk, локализована в Тольятти, представляет собой симбиоз "механики" и классического "автомата". Главная особенность агрегата в том, что в его конструкции используется двухступенчатый редукторный сектор, за счет которого трансмиссия стала компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, позволяя коробке без проблем переносить низкие температуры, пробуксовки и тяжелые нагрузок.

"Автоматическая трансмиссия — это комфортное и уверенное движение по всем типам дорог. У Lada Xray Cross с новой коробкой передач две педали: газ и тормоз. Управление удобно и интуитивно — автомобиль ускоряется плавно, без малейших рывков, сохраняя при этом отличную топливную экономичность", — пишет о новой коробке АвтоВАЗ.

Диапазон передаточных отношений вариатора Jatco JF015E — от 3,873 до 0,532, главная пара — 3,882:1. При этом ни снаряженная масса, ни клиренс в 215 мм не изменились. С 0 до 100 км/ч XRay Cross с новой "связкой" ускоряется за 12,8 секунды, а максимальная скорость составляет 162 км/час.