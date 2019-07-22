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Олимпийские Спорт

Самарские пятиборцы выиграли на первенстве мира четыре медали

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые пятиборцы — представители самарской областной школы олимпийского резерва по современному пятиборью (СШОР) № 5 — Андрей Смирнов, Кирилл Мануйло и Арина Колобова участвовали в первенстве мира среди кадетов по четырехборью и троеборью, которое прошло в Софии (Болгария).

Домой они возвращаются с четырьмя медалями, завоеванными в личном и командном первенствах. Две из них — бронзовую и золотую — везет Кирилл Мануйло. В турнире по троеборью среди кадетов "В" самарец в личном зачете стал бронзовым призером (1081 очко). Победителем первенства мира стал Мутаз Мохамед из Египта — 1102 очка, серебряным призером — швед Якоб Расмуссон (1086 очков).

В командном зачете сборной России не было равных. Команда в составе Кирилла Мануйло и питерцев  — Максима Горковенко и Владимира Зелепутина — выиграла, набрав лучшую сумму баллов — 3200 очков. И опередила сборные Беларуси — 3190 и Египта — 3187 очков. В этой же возрастной группе в турнире кадеток сборная России заняла второе место в командном турнире.

Самарчанка Арина Колобова и москвички Елизавета Тычкина и Кристина Будейкина набрали 2949 очков, проиграв 50 очков победителю первенства мира-2019 — сборной Венгрии. Бронзовым призером турнира стала сборная Польши. В личном первенстве самарчанка Колобова заняла восьмое место. Самарец Андрей Смирнов достойно представил регион и Россию в первом виде первенства мира по четырехборью среди кадетов "А", которое прошло там же, в Софии.

Выступая в эстафете среди юношей, сборная России — Андрей Смирнов и Антон Гадецкий (Краснодарский край) — завоевала бронзовую медаль. Победителем первенства мира в этом виде программы стала сборная Египта, серебряным призером — команда Южной Кореи, опередившая россиян на три очка.

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