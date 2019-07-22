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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить экс-замначальника отдела полиции Нещадимова

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника отдела полиции № 7 по Самаре Ивана Нещадимова, обвиняемого в получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 8 августа 2018 г. обвиняемый получил взятку 200 тыс. рублей. За это он должен был обеспечить ООО беспрепятственный сбор и транспортировку песка в Куйбышевском районе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Самарского района.

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