Директор самарской фирмы заплатит штраф за снег, упавший с крыши на женщину

В Самаре суд вынес приговор директору ООО "Уютный Дом". Его признали виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

"Уютный Дом" обязано было выполнять работы по текущему ремонту и содержанию дома № 119 на ул. Физкультурной. Но при этом крыша не была очищена, из-за чего 27 марта 2018 г. наледь и снег упали на проходившую по тротуару женщину. Она получила травму головы.

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