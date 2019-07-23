В Самаре пройдет гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов-2019"

В субботу, 27 июля, с 11:00 до 22:00 в Самаре на пешеходной части улицы Куйбышева пройдет гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов-2019".

Праздник откроет яркое костюмированное представление с участием исторических персонажей — самарских купцов ХIХ века, которые под звуки духового оркестра проследуют по главной торговой улице Самары от площади Революции (бывшей Алексеевской) до улицы Льва Толстого.

На улице Куйбышева развернется ярмарка-продажа продуктов от самарских производителей, которая продлится до 18:00. Будут представлены сырные, рыбные, медовые, мясные и ремесленные ряды.

Гостей фестиваля ждут ярмарочные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, их будут приветствовать уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты.

Юные самарцы смогут встретиться с героями сказок и мультфильмов, принять участие в шоу мыльных пузырей, мастер-классах по аквагриму и росписи пряников.

Для всех, кто интересуется историей Самары, организаторы подготовили театрализованные экскурсии и исторические квесты. Гости фестиваля смогут принять участие в выборе лучшего торгового работника.

С 13:00 начнутся дегустации и шоу-программы от ресторанов Самары. Любители вкусно поесть обязательно оценят кухни мира и мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. На празднике можно будет попробовать уху из волжского осетра, продегустировать сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи.

Калейдоскоп ярмарочных впечатлений на этом не закончится. С 18:00 до 22:00 самарцев ждут музыкальные программы ресторанов и кафе: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.

Программа выступления творческих коллективов:

Главная эстрадная площадка на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева

11:30-12:00 — ансамбль ложкарей "Лель", исторический театр моды, дефиле барабанщиц

12:30-13:00 — ансамбль "Волжские казаки"

13:00-13:30 — награждение именитых самарских купцов (исторических жителей улицы Куйбышева), старт "купеческого квеста"

13:30-14:00 — танцевальное движение "Империя"

14:00-14:30 — ансамбль народной песни "Вера"

14:30-15:00 — ансамбль эстрадной песни "Автоклуб"

15:00-15:30 — подведение итогов "купеческого" квеста, награждение победителей и участников

15:30-16:00 — театр миниатюр "Гримасы"

16:00-18:00 — скоморохи и коробейники: игровая программа

18:00-19:00 — джаз-бэнд

Эстрадная площадка на пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева

11:30-12:30 — скоморохи и коробейники: игровая программа

12:30-13:00 — ансамбль народной песни "Вера"

13:00-13:30 — ансамбль эстрадной песни "Автоклуб"

13:30-14:00 — ансамбль "Волжские казаки"

14:00-14:30 — студенческий театр "Аленький цветочек"

14:30-15:30 — танцевальное движение "Империя"

15.30-16.30 — работа мастер-классов

16:30-17:00 — театр миниатюр "Гримасы"

17:00-18:00 — скоморохи и коробейники: игровая программа

18:00-19:00 — джаз-бэнд

Уличная площадка № 1 (улица Куйбышева, 91)

12:30-13:30 — сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами

13:30-14:30 — хороводные игры под гармонь

14:30-15:00 — скоморохи и коробейники: игровой сюжет

15:00-16:00 — сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами

16:00-17:00 — мастер-класс по приготовлению волжских раков

Уличная площадка № 2 (улица Куйбышева, 105)

12:30-13:30 — сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами от "Анимашки-шоу"

13:30-16:00 — скоморохи и коробейники: игровые программы

Уличная площадка № 3 (улица Куйбышева, 111)

12:30-13:30 — сюжетно-игровая программа с ростовыми куклами: Человек-паук, Железный человек, Капитан Америка

13:30-14:30 — хороводные игры под гармонь

14:30-15:00 — шоу мыльных пузырей

15:00-17:00 — сюжетно-игровая программа с героями популярных мультфильмов

Уличная площадка № 4 (улица Куйбышева, 131)

12:30-13:30 — сюжетно-игровые программы от "Анимашки-шоу"

13:30-16:30 — герои народных сказок, скоморохи и коробейники в "Ремесленном городке"

16:30-17:00 — шоу мыльных пузырей

Уличная площадка № 5 (улица Куйбышева, 145)

12:00-13:00 — спортивно-игровые программы с велосипедистами, самокатчиками, гироскутерами, космонавты на джемперах, ростовые куклы

13:00-14:00 — ансамбль лошкарей "Лель" и исторический театр моды

14:00-15:00 — спортивно-игровые программы

Передвижные уличные площадки

(от улицы Красноармейской до площади Революции)

12:30-13:30 — ярмарочное гуляние с "зеркальными людьми", ходулистами и античными статуями. Театрализованная экскурсия для всех желающих по улице Куйбышева. Матрешки на гироскутерах

13:00-14:00 — дефиле барабанщиц

15:00-16:00 — исторические персонажи: самарские "горчичники", "бочкари" и городовой.