Новокуйбышевская нефтехимическая компания выпустила молодь стерляди в Волгу

Новокуйбышевская нефтехимическая компания (ННК) выпустила стерлядь близ села Винновка. Мальки были выращены в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.

Бассейн реки пополнили несколько тысяч мальков осетровых средним весом 1,5-2 грамма. Выпуск прошел под контролем экологической службы предприятия, а также специалистов Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства).

Восполнение водных биологических ресурсов является обязательным в рамках комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды. В текущем году ННК планирует выпустить в Волгу еще порядка 65 тысяч мальков сазана. Всего за период с 2014 по 2018 год в акваторию выпущено около 300 тысяч мальков ценных промысловых пород рыб.

Забота об окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной ответственности Новокуйбышевской нефтехимической компании. Затраты на природоохранные мероприятия ежегодно растут. Помимо восполнения водных биоресурсов, АО "ННК" организует субботники на территории предприятия и в городской черте, производит высадку деревьев, осуществляет благоустройство городских парков. За достижения в области природоохранной деятельности коллектив АО "ННК" поощряли региональными, городскими, а также корпоративными наградами компании "Роснефть". В 2019 году Новокуйбышевская нефтехимическая компания стала дипломантом ежегодного регионального экологического конкурса "Эколидер".