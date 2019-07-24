Бывший глава Сызранской епархии стал руководителем административного секретариата Московской Патриархии

Епископ Павлово-Посадский Фома, викарий Патриарха Московского и всея Руси, ранее возглавлявший Сызранскую епархию, назначен руководителем административного секретариата Московской Патриархии, сообщается на сайте РПЦ. Секретариат отвечает за решение в рамках Патриархии административных, хозяйственных, кадровых, юридических, протокольных и информационных вопросов.
Ранее занимавший эту должность митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий освобожден от службы с выражением благодарности за добросовестное и эффективное осуществление обязанностей.
Фома, епископ Павлово-Посадский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Мосолов Николай Владимирович) родился 30 ноября 1978 г. в с. Секретарка Оренбургской области. В 1995–1999 гг. обучался в Самарской духовной семинарии. Преосвященным Сызранским и Жигулевским он был назначен в мае 2017 г., а спустя два года — викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Павлово-Посадский", с освобождением от управления Сызранской епархией.