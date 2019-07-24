Бывший глава Сызранской епархии стал руководителем административного секретариата Московской Патриархии

Епископ Павлово-Посадский Фома, викарий Патриарха Московского и всея Руси, ранее возглавлявший Сызранскую епархию, назначен руководителем административного секретариата Московской Патриархии, сообщается на сайте РПЦ. Секретариат отвечает за решение в рамках Патриархии административных, хозяйственных, кадровых, юридических, протокольных и информационных вопросов.

Ранее занимавший эту должность митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий освобожден от службы с выражением благодарности за добросовестное и эффективное осуществление обязанностей.