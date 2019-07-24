16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывший глава Сызранской епархии стал руководителем административного секретариата Московской Патриархии В Самарской области представят епископа новой Тольяттинской епархии В составе Самарской митрополии образована новая епархия В Тольятти в День города водрузят крест и купол на храм в честь Святителя Алексия В облсуде рассматривается дело о закрытии секты "создателя всего сущего"

Религия Общество

Бывший глава Сызранской епархии стал руководителем административного секретариата Московской Патриархии

МОСКВА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати

Епископ Павлово-Посадский Фома, викарий Патриарха Московского и всея Руси, ранее возглавлявший Сызранскую епархию, назначен руководителем административного секретариата Московской Патриархии, сообщается на сайте РПЦ. Секретариат отвечает за решение в рамках Патриархии административных, хозяйственных, кадровых, юридических, протокольных и информационных вопросов.

Ранее занимавший эту должность митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий освобожден от службы с выражением благодарности за добросовестное и эффективное осуществление обязанностей.

Фома, епископ Павлово-Посадский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Мосолов Николай Владимирович) родился 30 ноября 1978 г.  в с. Секретарка Оренбургской области. В 1995–1999 гг. обучался в Самарской духовной семинарии. Преосвященным Сызранским и Жигулевским он был назначен в мае 2017 г., а спустя два года — викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Павлово-Посадский", с освобождением от управления Сызранской епархией.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Крестный ход 17 июля

Крестный ход 17 июля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4