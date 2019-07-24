Finnair прекратит полеты в Самару

Финский национальный перевозчик Finnair отказывается сразу от трех российских направлений, в числе которых и Самара, из-за нерентабельности, сообщает fontanka.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Finnair прекратит свои сезонные рейсы из Хельсинки в Казань и Самару и круглогодичные в Екатеринбург. Операции в Казани прекращаются с 15 сентября, в Самаре — с 23 сентября, в Екатеринбурге — с 10 октября 2019 г.", — сообщили в Finnair.

В Татарстан и Поволжье финский перевозчик начал летать в летний сезон в 2014 году. Екатеринбург был частью маршрутной сети Finnair с 2008 г., с четырьмя рейсами в неделю летом и тремя — зимой.

Как уточнили в компании, финансовые показатели данных рейсов не оправдали ожиданий.