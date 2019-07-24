Экс-сотруднику Росрыболовства продлили домашний арест

В среду, 24 июля, Самарский районный суд Самары под председательством Ольги Кпривицкой продлил на два месяца домашний арест подозреваемому в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) Сергею Козлову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Козлов ранее занимал должность консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биоресурсов Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

По версии следствия, 10 октября он получил от исполнительного директора фирмы (который действовал в рамках оперативного эксперимента ФСБ) взятку 200 тыс. руб. (10 тыс. передавали настоящими деньгами, а 190 тыс. — муляжом) за подготовку материалов по актированию мощностей фирмы.

24 октября сотрудники областного СУ СК РФ возбудили в отношении 35-летнего Козлова уголовное дело. Подозреваемого оставили под домашним арестом. Потом эту меру пресечения продлевали. Теперь ее снова продлили на два месяца — до 24 сентября.