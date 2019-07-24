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Экология Общество

Фирма, арендовавшая участок в Самарском лесничестве, завалила его мусором

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Волжского района обнаружила, что ООО "Капитал МЕТ" с нарушениями использует арендуемый участок в Самарском участковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Земля частично загрязнена отходами (строительным мусором, пластиковыми пакетами, сломанной мебелью и другими бытовыми отходами), организация не чистит и не убирает его. Кроме того, отсутствует минерализованная полоса по периметру леса.

В отношении должностного и юрлица возбудили административные дела. Также руководителю "Капитал МЕТ" внесли представление об устранении нарушений.

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