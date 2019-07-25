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Здравоохранение Общество

За год от ВИЧ-инфекции в Самарской области умерло более 1 тыс. человек

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. в Самарской области от ВИЧ-инфекции умерло 1106 человек, еще 436 скончалось за шесть месяцев 2019 года. Такую информацию предоставили в областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД.

Фото: Юлия Рубцова

В основном умирают ВИЧ-инфицированные в возрасте от 30 до 50 лет.

Показатель смертности от ВИЧ-инфекции в регионе в последние годы имеет тенденцию к снижению: в 2017 г. на 7%, в 2018 г. — на 4,5%.

В СПИД-центре отмечают, что на уровень смертности влияют высокий уровень ВИЧ-диссидентства, давность развития эпидситуации в регионе и накопление количества инфицированных, выявленных в "продвинутых" стадиях.

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На конец 2018 г. в Самарской области на диспансерном учете стоял 94 231 онкобольной, из которых 62 102 женщины (66%). Более половины больных составляют пациенты трудоспособного возраста. Такие данные содержатся в региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями в Самарской области" на 2019 - 2024 годы, утвержденной в конце июня.

Сейчас на территории области проживает более 35 тыс. ВИЧ-инфицированных.

"При своевременном выявлении ВИЧ-инфекции и постановке на диспансерный учет, качественном динамическом наблюдении, соблюдении режима приема лекарств и ведении здорового образа жизни, продолжительность жизни лицу, живущих с ВИЧ, сопоставима с продолжительностью жизни в общей популяции", — указывают в учреждении.

2 июля постановлением правительства региона была принята Межведомственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2019-2021 годы, предусматривающей мероприятия по активному выявлению больных и повышению доступности антиретровирусной терапии.

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