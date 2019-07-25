В центре Самары в ДТП пострадал мотоциклист

В среду, 24 июля, в 14:05, в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Lada Largus, ехавшего по ул. Осипенко в направлении ул. Лесной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, разворачиваясь напротив дома № 3 по ул. Осипенко, он не уступил дорогу ехавшему навстречу 35-летнему мотоциклисту на Lifan и столкнулся с ним. В результате аварии мотоциклист получил травму ноги, ему оказывали медицинскую помощь. По факту ДТП ведется проверка.