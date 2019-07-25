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ДТП Происшествия

В центре Самары в ДТП пострадал мотоциклист

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 июля, в 14:05, в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Lada Largus, ехавшего по ул. Осипенко в направлении ул. Лесной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, разворачиваясь напротив дома № 3 по ул. Осипенко, он не уступил дорогу ехавшему навстречу 35-летнему мотоциклисту на Lifan и столкнулся с ним.

В результате аварии мотоциклист получил травму ноги, ему оказывали медицинскую помощь.

По факту ДТП ведется проверка.

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