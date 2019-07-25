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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ и Hanon Systems отказались от многомиллионных претензий друг к другу

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение, заключенное между ПАО "АвтоВАЗ", ООО "Хэнон Системс Рус" и корейской компанией Hanon Systems в рамках разбирательства по взаимным претензиям компаний друг к другу.

Так, в ноябре 2017 г. АвтоВАЗ обратился в суд с требованием о взыскании солидарно с ООО "Хэнон Систем Рус" и  Hanon Systems убытков в размере 779,13 млн руб., а также об обязании первого передать автозаводу имущество стоимостью 74,3 млн руб. либо вернуть его стоимость (впоследствии от требований по возврату части этого имущества стоимостью в 33,29 млн руб. АвтоВАЗ отказался).

В рамках того же разбирательства ООО "Хэнон Системс Рус" подало встречное заявление к АвтоВАЗу о взыскании с него 2,07 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 231,49 млн руб. и 44 тыс. евро убытков, "возникших в связи с недобросовестным ведением переговоров" и 8,64 тыс. евро убытков, образовавшихся из-за нарушения "обязательств об эксклюзивности".

Однако в итоге компании заключили мировое соглашение, отказавшись от всех имущественных и денежных требований друг к другу.

Напомним, "Хэнон Системс Рус" (до декабря 2015 г. "Халла Вистеон Рус") в 2013 г. локализовало производство в Тольятти и занималось поставками климатических систем на Lada Granta. По плану, компания должна была ежегодно выпускать 540 тыс. изделий, или 2,3 тыс. автомобильных комплектов в день.

Однако в 2015 г. руководство АвтоВАЗа обвинило партнера в срывах поставок, компания была включена в пятерку худших поставщиков завода. В итоге в СМИ прошла информация о разрыве отношений АвтоВАЗа с "Халла Вистеон".

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