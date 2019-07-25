На избившего соседа следователя в третий раз отказались заводить дело

Очередная проверка в отношении следователя СУ СК по Самарской области Евгения Супотницкого, которого соседи обвинили в избиении и вымогательстве, вновь завершилась отказом в возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщила супруга избитого следователем Андрея Косособокова — Татьяна, предоставив постановление, подписанное следователем Третьего следственного управления (базируется в Нижнем Новгороде — прим. ВН) Главного следственного управления СК РФ полковником Дмитрием Лашиным.

Несмотря на то что экспертиза подтвердила нанесение Кособокову легкого вреда здоровья, а происходившее попало на камеру видеонаблюдения, следователь не усмотрел в действиях Супотницкого и его спутников состава преступления.

При этом он констатирует, что Кособоков получил множественные удары по голове и туловищу, но указывает, что зафиксированные на видеозаписях моменты их нанесения "не совпадают с областью расположения обнаруженных телесных повреждений".

"В связи с тем, что каждая из сторон конфликта излагает свою версию событий, происходивших на придомовой территории Кособокова, объективные данные, подтверждающие показания […] отсутствуют, достоверно установить обстоятельства причинения последнему телесных повреждений, повлекших легкий вред его здоровью, не представляется возможным", — пишет следователь.

Татьяна Кособокова заявила Волга Ньюс, что намерена обжаловать очередной отказ в возбуждении дела и добиваться наказания для Евгения Супотницкого не только за избиение, но и за давление на их бизнес — сразу после конфликта в их компании прошли обыск с участием ОБЭП и налоговая проверка.

"Наша фирма до сих пор не работает, нам не вернули бумаги и оборудование, изъятые при обыске. Мы потерпели крупные убытки", — говорит женщина.

Напомним, конфликт Супотницкого с его соседом бизнесменом Андреем Кособоковым произошел 27 декабря 2018 года. Он начался с того, что примерно в 13:30 собака Кособокова укусила за ладонь проходившую мимо гражданскую жену следователя, у которой медики позже обнаружили две раны по 1 мм.

Бил, но не сильно: в СУ СК вновь отказали в возбуждении дела на своего следователя Следователь СУ СК Василий Ботвинко после дополнительной проверки вновь отказал в возбуждении уголовного дела на своего коллегу Евгения Супотницкого, на которого сосед написал заявление об избиении и вымогательстве.

Через 40 минут к владельцу пса пришел Супотницкий в сопровождении трех мужчин. У двоих из них в руках было оружие — помповое ружье и травматический пистолет. Кособоков при выяснении отношений получил множественные удары по голове и туловищу.

Бизнесмен написал заявление в полицию на Супотницкого и его спутников, обвинив их в избиении и вымогательстве 500 тыс. рублей. Была назначена проверка, которая проводилась коллегами следователя по отделу регионального управления СК.

При этом дело по статье "Хулиганство" было заведено на самого бизнесмена — на основе показаний стороны Супотницкого, утверждающей, что сосед натравливал собаку. Дело было прекращено после вмешательства прокуратуры, где указали, что эти показания не подтверждаются записями камер наблюдения, на которых видно, что Кособоков, наоборот, пытался поймать пса, выбежавшего на улицу.

В возбуждении же уголовного дела по заявлению Кособоковых проводивший проверку следователь Василий Ботвинко дважды выносил отказ. Из отказов следовало, что хотя хозяина собаки и били, но делал это только Супотницкий, а люди с оружием стояли в стороне. При этом Супотницкий якобы наносил удары, чтобы успокоить неадекватного соседа, и все они не повлекли вреда здоровью.

Следователь также не увидел оснований для возбуждения дела по заявлению Кособоковых о давлении на их бизнес, начавшемся после конфликта. Однако дело по этому составу все-таки возбудили в мае по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).