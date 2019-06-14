Проверку по избиению следователем соседа проведут в центральном аппарате СК

Проверку в отношении следователя СУ СК по Самарской области Евгения Супотницкого, которого соседи обвинили в избиении и вымогательстве, проведут в центральном аппарате Следственного комитета.

4 июня было вынесено постановление о передаче материала проверки в отделение по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, третьего следственного управления (базируется в Нижнем Новгороде — прим. ВН) Главного следственного управления СК РФ. Об этом сообщается в ответе, поступившем заявителям Андрею и Татьяне Кособоковым от заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел самарского СУ СК Руслана Надеждина.

При этом в письме отмечается, что доводы заявителей о необъективности процессульной проверки "покрывании" органами следствия Супотникого, не являются обоснованными.

Также в документе сообщается о возбуждении 24 мая уголовного дела по факту воспрепятствование законной предпринимательской деятельности сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и ФНС, проводившими проверки в фирме Кособоковых.

Напомним, конфликт Супотницкого с его соседом бизнесменом Андреем Кособоковым произошел 27 декабря 2018 года. Он начался с того, что собака Кособокова укусила проходившую мимо гражданскую жену следователя, у которой медики позже обнаружили две раны по 1 мм.

Бил, но не сильно: в СУ СК вновь отказали в возбуждении дела на своего следователя Следователь СУ СК Василий Ботвинко после дополнительной проверки вновь отказал в возбуждении уголовного дела на своего коллегу Евгения Супотницкого, на которого сосед написал заявление об избиении и вымогательстве.

В этот же день к владельцу пса пришел Супотницкий в сопровождении трех мужчин, двое из которых имели оружие — травматический пистолет и помповое ружье. При выяснении отношений Кособоков получил удары по голове и туловищу.

Бизнесмен написал заявление в полицию на Супотницкого и его спутников об избиении и вымогательстве у него 500 тыс. рублей. Была назначена проверка, материалы которой передали в СУ СК.

Сторона Супотницкого утверждала, что сосед специально натравливал собаку, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако дело прекратили по требованию прокуратуры — все происходившее попало на записи камер наблюдения, на которых видно, что Кособоков, наоборот, пытался поймать пса, выбежавшего на улицу.

Проводивший проверку следователь Василий Ботвинко дважды выносил отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению Кособоковых. Из отказов следовало, что хотя хозяина собаки и били, но делал это только Супотницкий, а люди с оружием стояли в стороне. При этом Супотницкий якобы наносил удары, чтобы успокоить неадекватного соседа, и весь конфликт начался "из-за противоправного поведения" Кособокова. Кроме того, удары якобы не повлекли вреда здоровью.

Следователь также изучал и заявления Кособоковых о давлении на их бизнес, начавшемся после конфликта. Однако Ботвинко удовлетворился объяснением Супотницкого, что к проверкам, якобы проводившимся сотрудниками УЭБиПК, а также налоговой службы, он отношения не имеет. В ОЭБиПК УМВД по Самаре вовсе ответили, что проверок в фирме Кособоковых в этом году они не проводили.

При этом супруги представили протокол осмотра места происшествия от 20 февраля за подписью оперуполномоченного УЭБиПК УМВД города майора Г. Н. Фокина и специалиста ЭКЦ регионального ГУ МВД майора Д. В. Каныгиной.

Историей заинтересовались в управлении кадров Следственного комитета РФ, где назначили служебную проверку в отношении должностных лиц регионального СУ СК, которые должны были принимать меры по данной ситуации.

В СУ СК по Самарской области ситуацию не комментируют.