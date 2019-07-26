"Виктория" приглашает познакомиться с начинающими художниками

Галерея "Виктория" откроет новый сезон с выставки "Новые художники" 2 августа. На выставке будут представлены выпускные работы учеников специальных курсов при галереи по направлениям — фотография, живопись, современное искусство.

Как правильно фотографировать, а главное, как отличать простое фото от настоящего искусства, в этом году рассказывала Кристина Сырчикова. Под ее кураторством ученики выполняли творческие задания и делали выпускной проект. На курсе живописи преподавала Оксана Стогова, а по современному искусству учеников муштровал Сергей Баландин.

Получилось ли у учителей пустить новую волну самарских художников или это все просто очередной прибой — можно будет узнать лично со 2 по 15 августа в галерее "Виктория". Вход на выставку бесплатный, а официальное открытие экспозиции состоится 2 августа, в 19:00.