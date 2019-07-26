Реконструкцию корпусов РКЦ "Прогресс" под спутники оптической разведки проводили с нарушениями

Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для изготовления космического комплекса оптической разведки "Барс-М" на самарском РКЦ "Прогресс" проводилась с нарушениями, следует из документов самарского арбитража.

Несоответствие проводившихся работ проекту выявили сотрудники Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, проводившие выездную проверку в январе-феврале 2019 года.

Так, при выполнении работ по монтажу двух водопроводов были применены трубы, покрытые изоляционным материалом, не предусмотренным проектом и толщиной лишь в 2,5 мм вместо 9 мм. В одной из вентиляционных камер самовыравнивающиеся цементные полы имели толщину 10 мм вместо 35 мм. Геотекстильный слой на кровле корпуса 94 был уложен из материала меньшей плотности. Не предусмотренные проектом материалы использовались при усилении металлоконструкций стропильных и фонарных ферм, а также при гидроизоляции приямка корпуса №6.

На РКЦ "Прогресс" был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов, проектной документации), по которому назначено наказание.

Предприятие попыталось оспорить это решение, обратившись в Арбитражный суд Самарской области. Представители РКЦ указали, что генподрядчиком работ выступает ООО "Спец Строй", который и должен осуществлять строительный контроль. Однако суд указал, что договором между компаниями предусмотрено, что контроль остается за заказчиком.