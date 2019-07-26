По факту ограбления на 15 млн руб. в Тольятти возбудили уголовное дело

В четверг, 25 июля, в связи с нападением на офис на ул. Фрунзе в Тольятти сотрудники местного отдела СК СУ возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

По данным надзорного ведомства, 25 июля, примерно в 10:00, неизвестные лица в офисном помещении на ул. Фрунзе, 2а забрали у потерпевшего принадлежащие ему 15 млн. рублей.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой Автозаводского района законным.

"Ведется расследование, которое контролирует прокуратура района", — отметили в надзорном ведоимтсве.



По предварительным данным, нападение совершили три человека в камуфляже. Они скрылись, предположительно, на Porsche Cayenne.



