Прогноз кредитного рейтинга Самарской области стал "Позитивным"

В четверг, 25 июля, международное рейтинговое агентство "Moodyʼs Investors Service Ltd." изменило прогноз кредитного рейтинга Самарской области со "Стабильного" на "Позитивный", подтвердив кредитный рейтинг на уровне "Ва2", сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, что в начале текущего года международное рейтинговое агентство Moodyʼs впервые за долгие годы повысило кредитный рейтинг Самарской области на одну ступень с уровня "Ва3" до уровня "Ва2".

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкале Moodyʼs Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только столичным и нефтяным регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, республикам Татарстан и Башкортостан.

Это отражает высокую независимую оценку уровня кредитоспособности Самарской области как региона с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки, что способно придать дополнительный импульс к повышению инвестиционной привлекательности перед потенциальными инвесторами.

Основными факторами, оказавшими влияние на улучшение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков, являются эффективная политика управления бюджетом и государственным долгом Самарской области, что привело к снижению уровня задолженности и улучшению структуры долга, ориентированной главным образом на долгосрочные заимствования. Также эксперты отметили увеличение доходной части регионального бюджета и ужесточение контроля над расходами.

"Позитивный" прогноз рейтинга означает намерение рейтингового агентства в ближайший год повысить рейтинг Самарской области до уровня "Ва1".

"Повышение прогноза рейтинга до "Позитивного" отражает высокое качество и профессионализм региональных властей по управлению государственным долгом. Существенное снижение долговой нагрузки и увеличение сроков заимствований позволят региону максимально эффективно проходить стресовые сценарии развития экономики, при этом не создавая рисков высокой концентрации долга в отдельных периодах. Считаю повышение рейтинговым агентством Moodyʼs прогноза рейтинга абсолютно правильным, объективным и заслуженным действием", — отметил директор управления рынков долгового капитала ПАО "ВТБ Капитал" Антон Романов.

Директор департамента по работе с государственным сектором ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Барков считает, что улучшение прогноза по рейтингам может оказать позитивное влияние на инвестиционный климат в области, снижение рисков, и как следствие, способствовать повышению инвестиционной привлекательности Самарской области и снижению стоимости обслуживания долга.