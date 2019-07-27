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Экология Общество

Причиной мглы в Самаре были казахские пыльные бури

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Метеорологи назвали причину "дымки" над Самарой. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Анализ метеоданных, полученных от наблюдательной сети Казахстана, показал пыльные бури. С восточным ветром, преобладающим последние несколько дней, в Самарскую область поступали воздушные массы с измельченными частичками песка. Из-за них и образовалась мгла.

В Самаре загрязнения не зафиксировано предельно допустимых концентраций пыли в воздухе.

Скоро воздушные массы начнут поступать с западных, северо-западных районов Европейской территории России, очищаться воздух в Самарской области начнет в воскресенье.

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