В Самаре откроется выставка художников Маковских

С 1 августа по 29 сентября в Самарском художественном музее будет работать выставка "Великие Маковские" (0+).

Выставка посвящена творческой династии Маковских. Это первый в истории совместный выставочный проект четырех музеев Поволжья. Помимо самарского музея, в нем принимают участие Саратовский, Нижегородский и Ульяновский художественные музеи.

Маковские — члены большой творческой семьи во главе с Егором Маковским (1802-1886). Он известен как коллекционер и любитель искусства, один из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Трое сыновей — Константин, Владимир, Николай и дочь Александра стали художниками.

На выставке в Мраморном зале Самарского художественного музея будут экспонироваться картины и графические произведения трех главных представителей династии Маковских: Владимира, Константина и Александра, всего 44 работы.

Владимир Маковский (1846-1920) — один из крупнейших русских жанристов, автор портретов современников. Последователь идей демократического реализма, продолжатель традиций П. А. Федотова и В. Г. Перова. Среди произведений 1870-х гг. на выставке можно будет увидеть эскизы к картинам "У острога", "Варят варенье", холсты "Получение пенсии", "Крестьянка в поле".

Наиболее ярко Владимир Маковский представлен на выставке полотнами, созданными на рубеже ХIХ — ХХ веков. Они происходят из собрания самарских купцов Шихобаловых ("Две сестры", "Прощание. К венцу", "Две матери"). Экспонируются также портреты известного коллекционера, владельца Цветковской галереи Ивана Цветкова (1905) и самарского купца Лариона Аржанова.

Константин Маковский (1839–1915) известен как яркий представитель академического стиля, автор салонных портретов. После поездки в Египет и Сербию в 1870-х он испытал особенный интерес к ориентализму. Среди всех его холстов выделяются работы, написанные во время поездки в Италию и Францию в 1904 г. — "Модели в ожидании художника (Греющиеся итальянцы)", "Итальянский мальчик" и "Бретонки". На выставке представлены несколько русских красавиц — "Боярышня у окна" (1910), "Боярышня. За чаем" (1914).

Александр Маковский, сын Владимира Маковского (1869–1924) мало известен любителям искусства. Пейзажные работы художника отличает тихая, скрупулезная сосредоточенность на избранном мотиве, лиризм. Самой значительной работой Александра Маковского на выставке станет картина "На пасеке" (1916), поступившая из шихобаловского собрания.