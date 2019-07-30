Экс-сотрудника военкомата судили за обман призывников

В Красноглинском районном суде Самары огласили приговор 63-летнему бывшему старшему помощнику начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Самары Александру Барабашу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО.

Барабаша признали виновным в четырех преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба").

От его действий пострадала мать студента колледжа. Во время встреч с женщиной — осенью 2014 г. и в первой половине 2015 г. Барабаш уверил потерпевшую, что ее сын — студент подлежит призыву, хотя у него была отсрочка. Сотрудник военкомата пообещал за 70 тыс. руб. освободить парня от призыва.

При этом следствие считает, Барабаш не мог освободить кого-либо от призыва и никаких действий для этого предпринимать не собирался. Но обманутая женщина передала ему деньги.

Также следствие зафиксировало еще три преступления, совершенных Барабашем в 2017 году. Аналогичным образом — якобы за освобождение молодых людей от призыва он выманил у двух человек по 70 тыс. руб. и у одного — 80 тысяч.

Александра Барабаша задержали 18 декабря 2018 г., а с 20 декабря он находился под стражей.

Как отметили в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону, во время предварительного следствия Барабаш полностью отрицал вину и настаивал на непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Суд Красноглинского района 16 июля признал мужчину виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима. Также Барабаша на три года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.