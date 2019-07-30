КбшЖД предложила концессию на строительство железной дороги в ОЭЗ "Тольятти"

Главное управление торгов по Самарской области опубликовало на своем сайте предложение Куйбышевской железной дороги о заключении концессионного соглашения для создания и эксплуатации железнодорожных путей и инфраструктуры к особой экономической зоне "Тольятти".

Другие компании, желающие принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения для реализации этого проекта, могут подать свои заявки до 17:00 11 сентября 2019 года. Информация об этом также содержится в опубликованных документах.

Напомним, в мае текущего года о планах по строительству железной дороги к ОЭЗ "Тольятти" рассказывал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Он сообщал, что протяженность ветки составит 13,9 км, срок строительства оценен в 18 месяцев, стоимость работ — в 1,42 млрд руб., а прогнозный объем погрузки/разгрузки — 1,4 млн тонн.

По словам Богданова, проект планируется реализовать в течение двух лет.

"Причем дорога будет не просто подходить к особой экономической зоне, она будет проходить непосредственно по особой экономической зоне. Уже есть два инвестора, которым это очень нужно", — сообщил Дмитрий Богданов, а в завершение добавил, что уже заложены деньги на выкуп части земельных участков под строительство ветки.

В опубликованных документах по концессионному соглашению указывается, что проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство подъездного пути к ОЭЗ ППТ "Тольятти" ориентировочно оценены в 51,33 млн рублей. Уточняется, что эти расчетом не учтены проектно-изыскательские работы по реконструкции ул. Вокзальной и строительству автомобильного путепровода через железнодорожные пути для пропуска автотранспорта по Южному шоссе.

Также планируется строительство таможенной зоны на территории ОЭЗ "Тольятти". Стоимость проектно-изыскательских работ по этому объекту оценена предварительно в 4,15 млн руб., строительно-монтажных работ — в 103,9 млн рублей.