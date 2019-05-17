Строительство железной дороги в ОЭЗ "Тольятти" обойдется в 1,4 млрд рублей

О планах по строительству железной дороги к особой экономической зоне "Тольятти" в пятницу, 17 мая, рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"К нам уже поступила частная концессионная инициатива. Мы рассчитываем, что в ближайший месяц выйдем и объявим конкурс в соответствии с процедурой", - сообщил Дмитрий Богданов, добавив, что концессионная инициатива поступила от Куйбышевской железной дороги.

Протяженность ветки составит 13,9 км, срок строительства оценен в 18 месяцев, стоимость работ оценена в 1,42 млрд руб., а прогнозный объем погрузки/разгрузки - 1,4 млн тонн. По словам Богданова, проект планируется реализовать в течение двух лет.

"Причем дорога будет не просто подходить к особой экономической зоне, она будет проходить непосредственно по особой экономической зоне. Уже есть два инвестора, которым это очень нужно", - сообщил Дмитрий Богданов, а в завершение добавил, что уже заложены деньги на выкуп части земельных участков под строительство ветки.

Напомним, вопрос строительства железнодорожных путей до ОЭЗ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсуждал в Москве в августе 2018 г. на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом и генеральным директором АО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Уже тогда проект получил предварительное одобрение.

"Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону придает колоссальный импульс развитию Тольятти, - подчеркивал в апреле текущего года Дмитрий Азаров. - Регион готов даже взять на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ. Проект выгоден и "РЖД" и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации".