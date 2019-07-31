Растлявший ребенка самарец получил 13 лет колонии

В Самаре вынесли приговор в отношении местного жителя Валерия Беляева, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 26 февраля 2018 г. около полудня 10-летняя девочка возвращалась домой из школы. На ул. Днепровской ее догнал какой-то мужчина, остановил и с улыбкой стал демонстрировать свой половой орган. На следующий день история повторилась, причем он ждал именно ее, прогуливался. Впереди шли другие дети, но он ни к кому не подошел, только к ней. Он ее обогнал, опять преградил ей дорогу, снова оголился. Тогда родители обратились в полицию.

По делу провели несколько экспертиз, в том числе психиатрических. Мужчина признан вменяемым.

Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Валерию Беляеву. Он признан виновным. Приговором суда Беляеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.