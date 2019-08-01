Евгений Серпер: Важно, что Центр корпоративных решений Сбербанка предоставляет рабочие места тольяттинцам

Депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер принял участие в открытии второй очереди Центра корпоративных решений Сбербанка в Тольятти. Он отметил значимость того факта, что центр предоставляет новые рабочие места жителям города.

Депутат также считает, что за два года работы центр зарекомендовал себя в качестве эффективной службы поддержки корпоративных клиентов: "На долю этого подразделения приходится треть всех обращений от корпоративных клиентов крупнейшего банка страны. При этом в стране работает еще пять подобных центров. Головной офис Сбербанка высоко оценивает качество его работы, поэтому было принято решение о расширении центра. Сейчас в штате подразделения работает более 1300 сотрудников, большинство из них тольяттинцы, до конца года планируется трудоустроить еще более 300 человек".

По словам депутата, у сотрудников центра достойный уровень зарплаты, медстрахование и соцпакет, а также комфортные условия труда в офисе с современным дизайном, оснащенном инновационным техническим оборудованием.

"Считаю, что реализация таких крупных проектов позитивно влияет на социально-экономическое развитие Тольятти и дает городу целый ряд преимуществ. Администрация города и правительство области оказывали поддержку и делали все необходимое, чтобы проект был реализован. Уверен в его перспективах и надеюсь на дальнейшее развитие и расширение центра", — заявил Евгений Серпер.