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Двух самарских полицейских уволили по требованию прокуратуры

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары добилась увольнения двух полицейских в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

20 июня 2019 г. областное СУ СК возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по фактам получения взятки за "покровительство" игорному бизнесу.

В тот же день прокуратура внесла УМВД России по Самаре представление с требованием уволить сотрудников в связи с утратой доверия. В результате 10 июля полицейских уволили.

Кроме того, три должностных лица отдела ЭБиПК городского УМВД получили строгий выговор.

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