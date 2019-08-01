Двух самарских полицейских уволили по требованию прокуратуры

Прокуратура Самары добилась увольнения двух полицейских в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

20 июня 2019 г. областное СУ СК возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по фактам получения взятки за "покровительство" игорному бизнесу.

В тот же день прокуратура внесла УМВД России по Самаре представление с требованием уволить сотрудников в связи с утратой доверия. В результате 10 июля полицейских уволили.

Кроме того, три должностных лица отдела ЭБиПК городского УМВД получили строгий выговор.