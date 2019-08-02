Дело об опрокинувшемся батуте с детьми отправили в суд

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела из-за опрокинувшегося батута с детьми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 1 июня 2019 г. на надувном батуте у ТЦ "Акварель" пострадали двое детей восьми и шести лет.

По данным следствия, ООО, эксплуатировавшее батут, нарушило требования безопасности. При скорости ветра более 8 м/с балластную систему не закрепили надлежащем образом. Из-за этого батут опрокинулся.

В результате главного инженера ООО обвинили по 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Мужчина возместил ущерб. В связи с этим и другими обстоятельствами следствие попросило суд прекратить уголовное дело и назначить ему судебный штраф.