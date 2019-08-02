В четверг, 1 августа, в Художественном музее открылась выставка "Великие Маковские", посвященная династии художников Маковских. В мраморном зале представлены 44 работы трех выдающихся художников второй половины ХIХ — первого двадцатилетия ХХ века. В картинах Владимира, Константина и Александра Маковских изображен быт их современности.

"Это первое настолько масштабное событие в истории нашего музея, — рассказала директор Художественного музея Алла Шахматова. — Мы смогли этой выставкой сделать большой шаг вперед. Нам удалось собрать в одном зале работы великих Маковских с различных музеев Поволжья: Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева, Нижегородского государственного и Ульяновского областного художественного музеев".

"Я не думала над названием — выставка сама себе его нашла, — рассказала куратор выставки Татьяна Петрова. — Маковские действительно великие, они были одной из первых семей-династий художников".

Жанровые картины Владимира Маковского можно отнести к хрестоматийным образцам искусства "передвижников" (художник был основоположником "Товарищества передвижников"). Его произведения окрашены теплым юмором, в них нет места боли и скорби, как у ранних представителей реалистического направления. Сюжеты Владимира Маковского, даже самые незначительные, заставляют зрителей вникать в истории, представленные на картине. Лица героинь на полотнах "Прощание. К венцу" и "Две матери" столь фотографически точны, что удается почувствовать их настроение.

Константина Маковского называют "русским Рубенсом". Он был одним из великих живописцев и портретистов России ХIХ века. Его выразительный и сильный рисунок отличает эффектная композиция и колорит. Константин Маковский детально прорисовывал портреты, уделяя особое внимание костюмам и аксессуарам, как, например, на картине "Барышня у окна".

Александр Маковский был не так известен в художественных кругах. Его самой значительной работой на выставке стала картина "На пасеке". От полотен отца Владимира Маковского его отличал "сухой стиль". Александру была свойственна сдержанная гамма цветов, которой он описывал повседневную и обыденную жизнь во всех ее проявлениях.

Выставка "Великие Маковские" продлится до 29 сентября.