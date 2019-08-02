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Преступления Происшествия

Из-за преждевременного акта приемки по муниципальному контракту возбудили уголовное дело

ЖИГУЛЕВСК. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за махинаций с муниципальным контрактом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Директор МКУ "ЖСЗ" в июле 2018 г. заключил с ООО "АСС-Строй" муниципальный контракт на благоустройство территории общего пользования. Стоимость контракта составляла более 8 млн рублей.

По версии правоохранителей, в октябре заказчик, зная, что работы не закончены (не в полном объеме высажены липы, не подготовлена почва для газонов стоимостью 234 тыс. руб.), подписал акт приемки. На основании этого документа подрядчику перечислили оплату.

СУ СК РФ по Самарской области возбудило в отношении должностного лица уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Сейчас работы по этому муниципальному контракту уже полностью выполнены.

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