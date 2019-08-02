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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить ОПС наркоторговцев

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампрокурора области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу четырех человек — предполагаемых участников наркоторговой ОПС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, на счету участники группы, среди которых была 17-летняя супруга организатора, с ноября 2017 г. по апрель 2018 г. 19 эпизодов сбыта "Спайса" общей массой свыше 200 г. Продавали запрещенные вещества через интернет-магазин и "закладки".

Чтобы "отмыть" полученные от наркоторговли деньги, супруги оформили на третье лицо электронный Qiwi-кошелек, на который перечисляли деньги покупатели. За три месяца на счета различных банковских карт и QIWI-кошельков поступило свыше 315 тыс. рублей. Эти деньги впоследствии обналичили.

Уголовное дело направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения.

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