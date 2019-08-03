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Преступления Происшествия

Пьяный житель Ставропольского района украл КамАЗ и сдал на металлолом

ТОЛЬЯТТИ. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе нашли похитителя КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее житель с. Пискалы обратился в полицию из-за того, что у него украли КамАЗ с территории базы фермерского хозяйства. Ущерб составил 200 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержали 26-летнего местного жителя. Он пояснил, будучи пьяным, украл грузовик и сдал его в пункт приема металла за 40 тыс. руб., а деньги потратил.

Сейчас КамАз уже вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. "В" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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