Пьяный житель Ставропольского района украл КамАЗ и сдал на металлолом

В Ставропольском районе нашли похитителя КамАЗа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее житель с. Пискалы обратился в полицию из-за того, что у него украли КамАЗ с территории базы фермерского хозяйства. Ущерб составил 200 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержали 26-летнего местного жителя. Он пояснил, будучи пьяным, украл грузовик и сдал его в пункт приема металла за 40 тыс. руб., а деньги потратил.

Сейчас КамАз уже вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. "В" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").